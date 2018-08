Onthulling tijdens Pebble Beach Pininfarina toont meer van PF0

Automobili Pininfarina toont later deze maand tijdens Pebble Beach de PF0, een voorbode op een nieuwe hypercar van de autofabrikant. Vandaag krijgen we een derde set designschetsen te zien.

Pininfarina is niet langer alleen een designhuis. Moederbedrijf Mahindra zette onlangs namelijk Automobili Pininfarina op poten, een afdeling die zich bezig gaat houden met de ontwikkeling van "luxueuze elektrische auto's voor de meest veeleisende klanten ter wereld". Hoewel Pininfarina als autofabrikant dus een nieuwkomer is, bewijst het dat het de kunst van het teasen tot in de puntjes beheerst. Vandaag presenteert het bedrijf namelijk een derde set designschetsen van de concept-car die het tijdens het Pebble Beach Concours d'Elégance aan de wereld voorstelt.

De concept-car is een voorbode op de PF0, een hypercar die vanaf 2020 in een oplage van 150 stuks gebouwd gaat worden. De auto moet - jawel - in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid ligt op 402 km/h en op een lading zou de EV zo'n 480 kilometer moeten kunnen halen. Het interieur dat vandaag in beeld wordt gebracht, is aan weerszijden van het stuur voorzien van digitale displays en ook het instrumentarium is een digitaal exemplaar. Meer informatie volgt later deze maand.