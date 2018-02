Slideshow

Pininfarina en Vietnamese VinFast werken samen Twee teasers getoond

Pininfarina toont twee schetsen die het Italiaanse designhuis voor het Vietnamese VinFast Trading Company verder gaat verfijnen.

Het Vietnamese Vinfast Trading Company - wij moesten het ook opzoeken - hebben Pininfarina aangehaakt voor het ontwerpen van twee auto's: een SUV en een sedan. We krijgen twee schetsen te zien die als winnaar uit de bus gekomen bij een designwedstrijd die in oktober vorig jaar door VinFast in het leven was geroepen. Pininfarina gaat de ontwerpen verder verfijnen "[...] zonder de Vietnamese identiteit ervan kwijt te raken".

VinFast is een nieuwe fabrikant die grootste plannen heeft. Het merk wil in 2025 jaarlijks 500.000 gaan produceren. De eerste auto, een van deze twee geschetste modellen, moet in september 2019 al op de markt komen. Aanvankelijk zullen tussen de 100.000 en 200.000 auto's de fabriek verlaten, aldus VinFast. Het merk heeft sedans, zevenzits-SUV's en ook elektrische motorfietsen in het verschiet liggen. James B. DeLuca, voorheen hoog in de boom bij General Motors, is aangetreden als algemeen directeur.