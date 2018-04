Zoveelste concept op komst Pininfarina en Hybrid Kinetic Group teasen door

Designhuis Pininfarina is druk aan het tekenen voor de Chinese Hybrid Kinetic Group. Later deze maand krijgen we in China de H500 te zien, een auto waarvan nu een tweetal schetsen zijn getoond.

Onlangs maakten we tijdens de Autosalon van Genève kennis met de HK GT, een door het Italiaanse Pininfarina voor de van origine Chinese Hybrid Kinetic Group getekend studiemodel dat al vele conceptuele voorgangers kende. Zo presenteerde de Hybrid Kinetic Group eerder studiemodellen als de H600, H550, H750. Deze H500 staat later deze maand op de beursvloer van Auto China.

De H500 is een voorbode van een elektrische sedan met een range-extender die van zijn Italiaanse tekenmeesters een gladde, gelikt ogende koets heeft gekregen. In het interieur krijgen digitale displays een plek, schermen die ongetwijfeld zijn gekoppeld aan zaken als infotainment en de klimaatregeling. Verdere informatie over de aandrijflijn laat de Hybrid Kinetic Group, die eigendom is van het Indiase Mahindra, niet los. Eerdere concept-cars beschikten over een turbine die dienst deed als range-extender. Voor deze H500 verwachten we dan ook niet anders.