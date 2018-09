Samenwerking met Rimac Pininfarina belicht PF0

Slideshow

Automobili Pininfarina toont weer een teaser van de op stapel staande PF0 én laat weten dat het een samenwerking aangaat met Rimac.

Even leek het erop dat Automobili Pininfarina zijn PF0 gedoopte elektrische hypercar tijdens het Concours d'Elegance in Pebble Beach zou presenteren, maar inmiddels weten we dat de auto pas volgend jaar in Genève aan het publiek wordt getoond. De Italianen laten nu weten dat het een samenwerking aangaat met Rimac.

Het Kroatische Rimac, waar Porsche onlangs in investeerde, kennen we van de kolderiek snelle elektrische Concept One en van de later gepresenteerde C_Two. Het is deze innovatieve fabrikant die aan Automobili Pininfarina de complete aandrijflijn en bijbehorende software gaat leveren. Verder laat Automobili Pininfarina weten dat het zijn hoofdkantoor verplaatst naar Munchen.

De elektrische PF0 zou in staat moeten zijn om in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h te schieten. De topsnelheid moet boven de 400 km/h uitkomen en op een acculading zou je 480 kilometer ver moeten kunnen komen. Tijdens Pebble Beach zou zijn gezegd dat de PF0 zo'n 2.000 pk sterk wordt. Kijken we naar de aandrijflijn van de Rimac C_Two, dan lijkt dat vermogen aardig te kloppen. De tweede inzending van Rimac perst namelijk 1.914 pk en 2.300 Nm uit zijn vier elektromotoren en moet met dat vermogen in staat zijn om in minder dan twee tellen naar een snelheid van 100 km/h te zoemen. Z'n topsnelheid: 412 km/h. Het accupakket van die hypercar heeft een capaciteit van maar liefst 120 kWh.

Automobili Pininfarina gaat de auto in het Italiaanse Cambiano produceren en krijgt een prijskaartje van zo'n twee miljoen dollar.