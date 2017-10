Slideshow

'Piëch heeft zijn levenswerk vernietigd' Wolfgang Porsche haalt uit naar neef

Voormalig Volkswagentopman Ferdinand Piëch ligt opnieuw onder vuur. Zijn neef Wolfgang, hoofd van de Porsche-clan, haalt dinsdagavond op de ZDF ongekend hard uit naar de gevallen patriarch.

Twee jaar geleden begonnen de poten onder de decannialang onwankelbaar gewaande troon van Volkswagen-tycoon Ferdinand Piëch te zwikken, nadat Piëch zijn vertrouwen had opgezegd in zijn eigen protegé, CEO Martin Winterkorn. Familiehoofd Wolfgang Porsche nam afstand van Piëchs woorden en uiteindelijk was het niet Winterkorn, maar Piëch die zijn biezen moest pakken. Later dat jaar sneuvelde Winterkorn alsnog door Dieselgate. Eerder dit jaar werd Piëch gedwongen zijn aandelen te verkopen.

Dinsdagavond doet Wolfgang Porsche in de Duitse documentaire 'Deutschlands Grosse Clans: Die Volkswagen-Story' een boekje open over het inmiddels enfant terrible van de Porsche-Piëch-familie. "Ferdinand Piëch heeft zijn eigen levenswerk vernietigd," zo zegt hij letterlijk over de pogingen Volkswagen door Porsche over te laten nemen. "Hij heeft achter de rug om zand in de raderen gestrooid. [..] Dat was onnodig, dat was onmogelijk."

De strijd tussen beide giganten is terug te voeren op een oude familievete. Ooit kreeg Ferry Porsche, Wolfgangs vader, het advies Ferdinand Piëch te adopteren, zodat hij ook de naam Porsche zou dragen. Volgens Wolfgang had zijn vader die raad in de wind geslagen met de woorden "Ik heb vier zonen, dus hoef ik er niet nog een te adopteren."

De documentaire Deutschlands Grosse Clans: Die Volkswagen-Story wordt dinsdagavond 17 oktober om 20:15 uitgezonden op ZDF.