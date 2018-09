Het is een tweedeurscoupé! Peugeot teaset nieuwe concept

Wat een verademing bij het zien van de eerste teasers van Peugeots nieuwste concept. In een autoland vol cross-overs en autonome toekomsten, lijkt Peugeot te werken aan een nieuwe coupé!

Het beeld is een beetje schimmig, maar we zien designelementen terugkomen uit de nieuwste Peugeot 508 zoals de lijnen aan de achterkant. In plaats van twee deuren heeft Peugeots nieuwe concept er echter maar één aan weerszijde. De aflopende daklijn verklapt verder dat het om een coupé gaat. Over de grootte van het model heerst alleen nog wat onduidelijkheid, want zou dit een vooruitblik op een Peugeot 508 Coupé zijn of toch eerder een compacter model? Plezier staat volgens Peugeot in ieder geval bovenaan de prioriteitenlijst van het model. Op social media gebruiken zij namelijk de hashtag "unboring the future".

Peugeots ontwerper Gilles Vidal deelt op zijn eigen Instagram een foto van de scherp gelijnde neus. Hij laat iets meer dan het Franse merk zelf weten, want in het fotobijschrift komen we termen als 'elektrisch' en 'elektrische auto' tegen.

Op de beursvloer van de Mondial de l'Automobil Paris 2018 komen we meer te weten. Dan trekt Peugeot het doek van de nieuwe concept-car. Dit gebeurt misschien wel zij aan zij met meer informatie over de nieuwe 208 die we vorige week beter in beeld kregen.