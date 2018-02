Slideshow

Peugeot Rifter vervangt Partner Nieuwe naam, zelfde concept, frissere uitvoering

In korte tijd maakten we niet alleen kennis met de nieuwe Citroën Berlingo, maar ook met de hagelnieuwe Opel Combo. Peugeot presenteert vandaag de Rifter, de opvolger van de Partner die PSA's ludospace-drieling completeert.

Rifter. Autoland zal er misschien even aan moeten wennen, maar het is in ieder geval de naam die Peugeot plakt op de opvolger van de personenversie van de Partner, de Tepee.

Net als zijn hierboven genoemde bestelbroeders staat ook de nieuwe Rifter op PSA's EMP2-platform, een basis waarop de Rifter in twee lengtematen te krijgen is. De Standaardvariant meet net als bij de Berlingo en de Combo Tour, 4,40 meter in de lengte. De Lang strekt zich uit over een afstand van 4,75 meter. Zowel de Standaard- als de Lang-smaak zijn als vijf- en als zevenzitter. De Standaard-versie kan 775 liter aan bagage meebrengen onder de hoedenplank. Wie in de lange variant de achterste bank platgooit, kan tot aan het dak 4.000 liter aan spul kwijt.

Het neusje van de Rifter vertoont overduidelijk gelijkenissen met de rest van de Peugeot-familie, al komt het achter- en zijaanzicht overeen met dat van zijn PSA-broeders. De auto is rondom voorzien van kunststof randen en ook in de bumpers is het zwarte materiaal waarneembaar. Zelfs op de deurpanelen is een grote strook kunststof geplaatst. Opvallend is de hoge middentunnel, iets dat de Berlingo moet ontberen maar de Combo wel weer heeft.

Compleet anders dan dat van zijn familieleden is het interieur van de Rifter. Peugeot richt zijn nieuwe ludospace natuurlijk in met de Peugeot-kenmerkende i-Cockpit. Daarin zien we niet alleen een draaiknop waarmee je de automaat bedient, maar ook een (optioneel) 8-inch infotainmentscherm. Een head-up display is ook leverbaar.

Peugeot brengt ook een GT Line-variant van de Rifter, een optisch sportiever aangeklede versie die is voorzien van Noir Onyx-kleurige accenten rond de grille en op de kappen van de zijspiegels. 17-inch lichtmetaal is bij deze uitvoering aanwezig, hetzelfde geldt voor een met leer bekleed stuurwiel en speciale bekleding.

Advanced Grip Control is leverbaar voor avontuurlijker ingestelde Rifter-eigenaren, maar wie echt in de modder wil spelen, moet opteren voor de door Dangel ontwikkelde variant met vierwielaandrijving. Op de motorenlijst zet Peugeot een 110 pk sterke 1.2 PureTech-benzinemotor, een blok dat is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. In de loop van 2019 volgt een 130 pk sterke 1.2 die is gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Dieselaars kunnen opteren voor een 75 pk sterke 1.5 BlueHDi en een 100 pk sterke variant van die 1.5, ook die laatste is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een 130 pk sterke 1.5 BlueHDi is standaard gekoppeld aan een achttrapsautomaat.

Net als zijn concerngenoten maakt ook de Rifter kennis met zaken als adaptieve cruise-control, verkeersbordherkenning, Active Lane Departure Warning, Driver Attention Allert, Active Safety Brake, Trailer Swing Control, een grootlichtassistent, dodehoekdetectie en een 180-gradencamera. Bij de Lang-variant zijn de losse stoelen op de achterste zitrij niet alleen verwijderbaar, maar ook verschuifbaar.

Prijzen volgen in een later stadium.