Peugeot Rifter 4x4 Concept is los Op avontuur met Dangel

Met de vandaag onthulde Peugeot Rifter zou je denken dat de cirkel van de nieuwe PSA-drieling rond is. Niks is echter minder waar, want naar de beursvloer in Genève neemt Peugeot ook nog de Rifter 4X4 Concept mee.

Eerder vandaag trok Peugeot als laatste van de drie het doek van hun nieuwste bestelbus. De Partner maakt plaats voor de Rifter. Op basis van dit nieuwe model onthult Peugeot nu een nieuwe concept-car: de Rifter 4X4 Concept. Dit is duidelijk de voorbode op een vierwielaangedreven variant van de Rifter, een offroadversie die gebouwd gaat worden door Dangel, een naam die al decennialang gekoppeld is aan dergelijke modellen van Peugeot.

Het studiemodel kenmerkt zich door de verhoogde ophanging van 80 millimeter, speciale banden en de gele accenten. Om het avontuurlijke gevoel af te maken, plaatst Peugeot een uitklaptent op het dak en hangt het een elektrische mountainbike aan de achterkant van Peugeot's nieuwe Rifter. Wanneer de productieversie af is weten we nog niet. De 4X4 Concept kunnen we in Genève bewonderen.