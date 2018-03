Slideshow

Peugeot presenteert 208 WRX Debuut voor fabrieksteam

Peugeot haalt het doek van de 208 WRX waarmee het merk dit jaar meedoet in de FIA World Rallycross Championship. Onder meer Sebastiaan Loeb en Timmy Hansen kruipen achter het stuur van de rallywagen.

Al jaren is de Peugeot 208 in het veld van de WRX te vinden. Bij de World Rallycross Championship draait het om de snelste rondes op een (extreem) circuit dat het uiterste van de coureurs vraagt. Nieuw voor Peugeot is dat het merk dit jaar meedoet met een fabrieksteam. Dit is dus de eerste 208 WRX die volledig door de fabriek in elkaar is gezet, in tegenstelling tot voorgaande jaren. Peugeot heeft drie coureurs weten te strikken die dit seizoen gaan strijden voor de eindzege in het kampioenschap. Oude bekenden Sebastien Loeb en Timmy Hansen en diens jongere broer Kevin Hansen tekenden een contract.

Peugeot bereidt voor dit seizoen twee nieuwe 208 WRX'en voor. Loeb en Timmy Hansen krijgen de sleutels van de geüpdatete versie, terwijl de 19-jarige Kevin Hansen het nog moet doen met het model van vorig jaar. De nieuwe WRX krijgt een 560 pk sterk blok en is verder sneller, lichter en beter bestuurbaar dan voorheen. De top van de Fransman ligt op 210 km/h en een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h duurt een luttele 2,0 seconden. De startschot van het seizoen wordt op 14 april gegeven tijdens de rally in Barcelona.