Peugeot opent orderboeken 508 Introductieversie nu te bestellen

Peugeot heeft Nederlandse prijskaartjes geplakt op de hagelnieuwe 508!

Zoals vaker bij de introductie van nieuwe modellen introduceert Peugeot zijn compleet nieuwe 508 met een First Edition, een speciaal aangeklede en tijdelijk leverbare variant.

Bij de nieuwe 508 bestaat het First Edition-feest uit een op de GT gebaseerde uitvoering, het hoogste uitvoeringsniveau, die verder is aangekleed met een glanzend zwarte in plaats van een verchroomde rand op de grille. Daarnaast wordt de auto op speciale 19-inchwielen gezet en is het First Edition-beeldmerk zichtbaar op de instaplijsten.

Wie € 57.990 naar Peugeot overmaakt, krijgt de sleutels overhandigd van de 508 First Edition met PureTech 225 in de neus, een aan een achttrapsautomaat gekoppelde benzinemotor. Dieselen kan voor € 57.840 met de BlueHDi 180, tevens voorzien van een achttrapsautomaat. De benzineversie is Rouge Ultimate gespoten en krijgt een panoramisch schuifdak. De dieselversie is Dark Blue gespoten en moet dat fraaie dak ontberen. Er zijn verder geen opties of andere kleuren op de First Editions mogelijk.

In beide versies wordt het interieur aangekleed met Zebrano-houtlookpanelen. De stoelbekleding bestaat uit een combinatie van alcantara en leer, afgewerkt met koperkleurige stiksels. Het stuurwiel is aangekleed met leer en chroomkleurige details, het hemeltje is volledig zwart. Het Focal-audiosysteem is tevens van de partij.

Bestellen kan per direct. Is het bovenstaande niets voor jou? Heb dan nog even geduld, want later komt Peugeot met een complete prijslijst waarop ook de basisversies te vinden zijn.