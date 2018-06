Krapper dan de vorige Peugeot 508 SW gepresenteerd

Enkele dagen geleden liet Peugeot met een teaser weten spoedig met een nieuw model op de proppen te komen. Zoals verwacht gaat het om de 508 SW, een auto die vandaag officieel is gepresenteerd.

De nieuwe Peugeot 508 was tot op heden alleen als vijfdeurs hatchback gepresenteerd, maar dat is niet langer de enige verschijningsvorm van de auto. Vandaag presenteert Peugeot namelijk een nieuwe variant: de 508 SW. Het grote nieuws heeft natuurlijk betrekking op wat zich achter de C-stijl afspeelt. De 508 SW is een stationwagon die net als de hatchback over een aflopende daklijn beschikt, al loopt het geheel logischerwijs stukken minder steil af.

Wat techniek betreft zijn er geen verrassingen. Natuurlijk staat ook de 508 SW op het EMP2-platform, de inmiddels overbekende PSA-basis die tal van andere modellen van de PSA Groep huisvest. Tussen de wielen bevindt zich een afstand van 2,79 meter en de auto is 1,86 meter breed. De bagageruimte van de 508 SW slokt 530 liter op en wie de bank platgooit, moet 1.780 liter kunnen vervoeren. Ter vergelijk: de 508 hatchback schopt het tot 487 liter. Met de bank plat kan die laatste 1.537 liter aan materiaal meezeulen. De vorige 508 SW wist 560 tot 1.598 liter mee te nemen. Daarmee is de nieuwe 508 SW dus krapper dan z'n voorganger.

In het interieur vinden we de bekende i-Cockpit. Peugeot rust de auto optioneel uit met een 10-inch touchscreen en een 12,3-inch head-up display. Het instrumentenpaneel is volledig digitaal. Wie het wenst, kan de 508 uitrusten met een glazen panoramadak dat ook te openen is. Optioneel levert Peugeot een inductielader en ook een elektrisch bedienbare achterklep staat op de optielijst.

Op de motorenlijst verwachten we onder andere een 180 pk sterke PureTech-benzinemotor en een 225 pk sterk exemplaar. Op dieselvlak staan een 130 en 180 pk sterke BlueHDi klaar. Daarnaast is er een Blue Lease-exemplaar leverbaar met de BlueHDi 160-diesel. Vanaf het najaar van volgend jaar is de nieuwe 508 ook leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn.

Veiligheid

Natuurlijk voorziet Peugeot de 508 van een rits nieuwe veiligheidssystemen. De auto heeft niet alleen Night Vision, maar ook Active Safety Brake, Forward Collision Alert, Active Lane Departure Warning, vermoeidheidsherkenning, een grootlichtassistent, verkeersbordherkenning, adaptieve cruisecontrol en Lane Positioning Assist. Tevens zijn Full Park Assist en een 360-gradencamera op de leveringslijst te vinden.

De nieuwe 508 wordt straks gebouwd in PSA's fabriek in het Franse Mulhouse, een productielocatie waar onder andere de 2008, de DS 4 en de DS 7 Crossback worden gebouwd en tot voor kort ook de C4. De uitgaande 508 rolt onder andere in Rennes van de band. De prijzen volgen in een later stadium.

De marktintroductie staat voor januari 2019 gepland. Prijzen volgen in de aanloop naar dat moment.