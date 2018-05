Zo ziet hij er straks op straat uit Peugeot 508 op bezoek bij Opel

De nieuwe Peugeot 508 lieten we eerder natuurlijk al vanuit alle hoeken zien, maar buiten de fotostudio of beursvloer zie je pas echt hoe een auto er straks in het alledaagse verkeer uit gaat zien. Een onverwachte ontmoeting in Rüsselsheim biedt ons die kans.

Morgen zijn we te gast op het hoofdkwartier van Opel in het Duitse Rüsselsheim en aan de vooravond van ons bezoek treffen we, pontificaal voor ons hotel geparkeerd, een gloednieuwe Peugeot 508, alsof het de gewoonste zaak is.

Het feit dat deze foto's zijn genomen op een steenworp afstand van het hoofdkwartier van Opel doet sterk vermoeden dat dit de dienstauto is van een van de hoge heren (m/v) van PSA, die komt kijken hoe het er voor staat bij de nieuwe aanwinst. Het kenteken staat geregistreerd in departement 25 (Doubs) waar - hoe toevallig - de Peugeot-fabriek Sochaux zich bevindt.

Hoe dan ook, in het dagelijkse leven is de Peugeot 508 minstens zo'n indrukwekkende verschijning als op de catwalk. Later deze week bezoeken we de Nederlandse primeur van de nieuwe grande routière van Peugeot en dan weten we ook meer Nederlandse details. Meer daarover in AutoWeek 21, die woensdag 23 mei verschijnt.