1.2 geschrapt Peugeot 108 krijgt motorische upgrade

Peugeot brengt de 108 op motorisch vlak in lijn met zijn Aygo- en C1-broertjes. De 1.0 krijgt er een paar pk's bij. AutoWeek heeft als eerste de prijzen.

In februari dit jaar voerde Toyota een facelift door op de Aygo. De auto werd niet alleen op optisch vlak aangepakt, ook op motorisch vlak veranderde er het één en ander. De 69 pk en 95 Nm sterke 1.0 VVT-i werd herzien en moet dankzij een aangepast injectiesysteem en een hogere compressieverhouding efficiënter zijn dan voorheen. Daarbij ligt het nieuwe vermogen op 72 pk en 93 Nm. Het is die vernieuwde 1.0 die nu ook zijn weg vindt naar de Peugeot 108. De komst van deze vernieuwde driecilinder gaat overigens hand in hand met het verdwijnen van de 82 pk sterke 1.2 PureTech.

De vanafprijs van de 108 ligt op € 11.095. Voor dat geld krijg je de sleutels van de driedeurs 108 als Acces overhandigd. Voor diezelfde variant met vijf portieren vraagt Peugeot € 11.455. Hoger op de ladder staat de Active, die als drie- en vijfdeurs respectievelijk € 13.040 en € 13.400 kost. Dezelfde Active met Top-roldakje kost als drie- en vijfdeurs respectievelijk € 14.040 en € 14.390. De Allure is de enige andere uitvoering waarin de driedeurs-108 leverbaar is. De vanafprijs voor die versie ligt op € 14.390. Voor de vijfdeurs-Allure vraagt Peugeot € 14.750. Deze varianten met Top-dakje moeten respectievelijk € 15.590 en € 15.930 opbrengen.

De vijfdeurs-108 is verder in de uitvoeringen Collection en GT-Line te krijgen. De Collection kost minimaal € 15.070 en als Collection Top, met roldakje, € 16.270. Voor de GT-Line vraagt Peugeot minimaal € 16.400. Daarnaast is de vijfdeurs-108 opnieuw de enige variant die ook met een gerobotiseerde handbak is te krijgen. Deze 'automaat' kost in combinatie met de Active-uitvoering € 14.670 en als Allure € 16.020.