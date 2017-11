Slideshow

Peugeot 108 Blue Lease is terug Meer voor minder

Peugeot brengt opnieuw een Blue Lease-uitvoering van de 108 uit. De kleine Peugeot moet hiermee extra aantrekkelijk zijn voor de zakelijke rijder.

Eerder was er ook al een 108 Blue Lease, maar die verdween in 2016 weer. Peugeot voert van onder meer de 308 en 3008 Blue Lease-versies die extra aantrekkelijk moeten zijn voor de zakelijke rijder en ook speciaal voor die klantengroep is bedoeld. De 108 Blue Lease is er in twee varianten: een 'gewone' en een Executive. De eenvoudigste versie is gebaseerd op het tweede uitrustingsniveau Active, die normaliter voor €13.100 te boek staat. Als Blue Lease staat de 108 echter voor €11.940 te boek, terwijl deze versie ook nog eens airco en mistlampen voor als extra's biedt ten opzichte van de Active.

De Blue Lease Executive krijgt geïntegreerde navigatie en digitale radio mee en staat voor €13.330 te boek. Ter vergelijking: een Allure, die niet over de genoemde uitrusting beschikt, kost de particuliere koper €14.450.

Leuk weetje: de Peugeot 108 is inmiddels de goedkoopste auto van Nederland en stoot daarmee de Suzuki Celerio van de troon. De allergoedkoopste 108, de Access, staat voor €10.795 te boek, terwijl Suzuki voor de Celerio Economy €10.799 vraagt. In het voordeel van de Suzuki spreekt wel dat die auto altijd een vijfdeurs koetswerk meekrijgt, terwijl de Peugeot in z'n eenvoudigste verschijningsvorm een driedeurs is.