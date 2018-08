Blik in de toekomst Pebble Beach-Infiniti heet Prototype 10

Infiniti gunt z'n volgers opnieuw een blik op zijn concept-car die op Pebble Beach onthuld wordt. De auto is nu geheel in beeld, maar nog wel als schets.

Daarmee zijn de Japanners lekker op stoom op teasergebied, want eerder zagen we al een schimmig bovenaanzicht en een tweetal losse details van de auto. Daarop is zoals verwacht een sportieve roadster te zien. De enige zitplaats wordt geaccentueerd door en forse 'bult', zoals de racers uit de jaren 50 die hadden om een bijdrage te leveren aan de stroomlijn. Een serieuze voorruit is er niet, wel een klein windscherm.

In deze vorm zal de Prototype 10, zoals de auto blijkt te heten, nooit in productie gaan. Wel stelt Infiniti dat de concept-car laat zien waar het merk de komende jaren heen wil. De 'geëlektrificeerde' eenzitter, die in theorie ook over een verbrandingsmotor kan beschikken, moet symbool staan voor de combinatie van rijplezier en elektrificatie die in de nabije toekomst de pijler moet zijn onder Infiniti.

De 'Prototype 10' wordt op 23 augustus, volgende week donderdag dus, onthuld.