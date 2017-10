Slideshow

Particulier autobezit bijna gehalveerd Dalende lijn sinds 2011

Dat het aandeel van private lease op de automarkt toeneemt is al even bekend, maar nu is ook duidelijk in hoeverre de hoeveelheid auto’s in particuliere handen is gedaald. Die daling blijkt aanzienlijk: in zes jaar tijd is het aantal privé-auto’s bijna gehalveerd.

Dat blijkt uit cijfers van Bovag en Rai, die alle personenautoregistraties tussen 2007 en 2016 indeelden naar soort eigenaar. Particuliere eigenaren bleken in 2007 nog goed voor 215.108 registraties, zo'n 42,5 procent van de nieuwverkopen in dat jaar. In 2016, het laatst gemeten jaar, kwamen er nog maar 129.844 auto's in particuliere handen terecht. 2016 was met 382.516 verkochte auto's dan ook een uitzonderlijk beroerd autojaar, maar evengoed is het percentage nieuwe auto's dat naar een particulier gaat daarmee gezakt naar net geen 34 procent van het geheel.

De dalende lijn werd echter niet in 2007 ingezet, want in 2011 werden er maar liefst 248.472 auto's op naam van een privépersoon gezet. De categorie was toen goed voor 44,7 procent van de totale nieuwverkopen, die met 555.846 stuks overigens uitzonderlijk hoog uitvielen. Sindsdien is de dalende lijn echter ingezet, waarbij 2015 er procentueel gezien in negatieve zin uitspringt. In dat jaar werden er 448.927 auto's verkocht, maar slechts 30 procent daarvan belandde in particuliere handen. In absolute zin belandden er daarmee evengoed iets meer auto's bij deze kopersgroep, maar dat is vooral aan het bijzonder lage totaal van 2016 te wijten.

Als het aan de autofabrikanten ligt zakt het aandeel privévoertuigen overigens nog verder in, want deelauto's zijn steevast een belangrijk onderdeel van de (autonome) toekomstplannen van de verschillende merken. Ook private lease speelt een steeds grotere rol in autoland. Wie zelf wel oren heeft naar een auto tegen een vast maandbedrag, kan sinds kort terecht bij de AutoWeek private-leasevergelijker.