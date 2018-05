Coalitieakkoord volgt 'Parkeren naar 7,50 per uur in Amsterdam'

Later vandaag presenteert de kersverse gemeenteraad van Amsterdam het nieuwe coalitieakkoord. Op details moeten we dus nog heel even wachten, maar nu is al duidelijk dat automobilisten het zeker niet gemakkelijker krijgen in de hoofdstad.

Dat is natuurlijk geen verrassing, want met 10 zetels is Groenlinks sinds de laatste verkiezingen de grootste partij Amsterdam. Een van de speerpunten van het nieuwe stadsbestuur is dan ook om het autogebruik in de stad zoveel mogelijk terug te dringen.

AT5 meldt dat er onder de noemer 'Agenda Amsterdam Autoluw' een reeks plannen zal worden gepresenteerd om dat voor elkaar te krijgen. De opvallendste maatregel die de nieuwszender vooralsnog boven water wist te krijgen, is een forse stijging van de parkeertarieven. Met 5 euro per uur behoort onze hoofdstad ook nu al tot de wereldwijde top op het gebied van betaald parkeren, maar binnenkort gaat er naar verluidt nog een flinke schep bovenop. Het maximumtarief voor de binnenstad zou naar niet minder dan €7,50 per uur gaan. Dat moet tussen nu en 2025 zoveel mensen afschrikken dat er tussen de 7.000 en 10.000 parkeerplekken kunnen worden opgeheven.

Uiteraard gaat Amsterdam, net als veel andere steden, daarnaast aan de slag met strengere milieuzones. Hoe dat er precies uit komt te zien, is nog niet bekend.