PAL-V onthult Liberty in Genève Vliegende auto is klaar

Het Nederlandse PAL-V is al ruime tijd bezig met de ontwikkeling van een vliegende auto. Op de Autosalon van Genève wordt een werkend exemplaar getoond.

In april 2017 was de PAL-V Liberty, zoals de 'auto' heet, al te zien als levensgroot model op de beursvloer van Top Marques in Monaco. Voor het echte werk stond toen nog een prototype opgesteld, een exemplaar dat ook in verschillende video's te zien is, maar qua uiterlijk sterk afwijkt van het definitieve ontwerp. In Genève moeten de twee samensmelten tot één productiemodel.

De PAL-V Liberty is een voertuig dat op de weg rijdt zoals de Carver One dat ooit deed. Net als dat opmerkelijke apparaat is het een driewieler die zichzelf de bocht in kantelt. Wie wil vliegen, klapt eenvoudigweg de rotor op het dak uit. In de lucht gedraagt de Liberty zich als een Gyrocopter. Dat wil zeggen dat de rotor niet wordt aangedreven, maar in beweging wordt gebracht door de rij-/vliegwind. Volgens CEO Dingemanse maakt dat het vliegen niet alleen eenvoudig, maar beperkt het ook de kans dat de Liberty neerstort als de techniek er onverhoopt de brui aan geeft. Een Gyrocopter zakt in dat geval namelijk gecontroleerd naar beneden. In een eerder gesprek benadrukte Dingemanse bovendien dat er bij de ontwikkeling veel aandacht is uitgegaan naar de certificering. De Liberty is daarom ook geen verre toekomstvisie, maar kan en mag straks daadwerkelijk het luchtruim kiezen.