PAL-V Liberty gepresenteerd Eindelijk als productiemodel

Het Nederlandse PAL-V heeft in Genève de Liberty gepresenteerd, een productierijpe versie van zijn op papier en in videos indrukwekkende vliegende gevaarte.

PAL-V's Liberty schitterde vorig jaar rond deze tijd al tijdens Top Marques in Monaco. De definitieve versie die nu is gepresenteerd, wijkt optisch in elk geval af van het detijds getoonde vliegende apparaat.

De PAL-V Liberty is een voertuig dat al rijdend enige overeenkomsten vertoont met de opmerkelijke Carver One, van origine ook al een Nederlands product. Dat betekent dat ook de Liberty zichzelf al leunend door de bocht stuurt. Wie de rotor op het dak in zo'n 5 tot 10 minuten uitklapt, tovert de 'auto' om tot een gyrocopter, een apparaat waarbij de rotorbladen in beweging worden gebracht door de wind. Dat heeft als voordeel dat - mocht de Liberty ongepland omlaag komen zetten - de daling min of meer gecontroleerd verloopt. De Liberty kan vliegen met snelheden tussen de 50 en 180 km/h. Overal opstijgen en landen mag volgens de weg niet. Tevens heeft de Liberty een strook grond nodig van 90 tot 200 meter lang en 20 meter breed. Om achter het stuur te kruipen, heb je een vliegbrevet nodig.

PAL-V verwacht alle officiële documenten volgend jaar binnen te hebben. Vanaf dat moment zal de uitlevering dan ook van start gaan. De Liberty wordt in Nederland geproduceerd.