'Wachten op certificering' PAL-V beleeft Nederlands debuut in Utrecht

Afgelopen zaterdag was de Nederlandse vliegende auto PAL-V voor het eerst op eigen bodem te zien in z’n definitieve vorm. Niet op een beurs, maar ‘gewoon’ bij The Wall in Utrecht!

Onder de noemer 'The Wall of Cars' stond het bekende Utrechtse winkelcentrum langs de A2 deze zaterdag in het teken van auto's en autosport. Ondanks de aanwezigheid van een Ferrari F430 en een Rolls-Royce Phantom was de grootste aandachttrekker een driewieler van Nederlandse bodem, al is dat wellicht een wat al te bescheiden omschrijving voor de €499.000 kostende eerste vliegende auto ter wereld. De PAL-V Liberty was hier voor het eerst te zien na z'n wereldpremière in Genève. "We hebben daar enorm veel aandacht uit het buitenland gekregen", meldt PAL-V's marketing-director Marco van den Bosch.

In een presentatie vertelt Van den Bosch het winkelende publiek niet alleen over het hoe en waarom van de Liberty, zoals de auto heet, maar ook over de huidige status van het bijzondere apparaat. Het model is als het aan PAL-V ligt volledig klaar voor productie, maar wacht nog op certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Wie tijdens een bezoek aan The Wall een van de uitgeloofde proefvluchten wint, zal dan ook nog in het testmodel de lucht in gaan. De definitieve Liberty mag dat domweg nog niet. Behalve als handige en leuke gadget voor welgestelden ziet PAL-V de Liberty overigens ook als een mogelijke oplossing voor bijvoorbeeld artsen in rampgebieden, maar ook voor politiediensten. Het merk ziet een toekomst voor zich waarin steeds meer van dit soort vliegende auto's op de markt komen. Kleine landingsbanen in de buurt van de snelweg zullen in die toekomst steeds gewoner worden, zodat PAL-V-eigenaren de mogelijkheden van hun bijzondere machine ook echt kunnen gebruiken. De Liberty werkt als een gyrokopter, waardoor een baan van enkele tientallen meters noodzakelijk is om te kunnen opstijgen en landen. Het omtoveren van de Liberty van een 'auto' in een vliegtuig moet binnen enkele minuten gebeurd zijn. Op de weg gedraagt de eigenwijze driewieler zich als een Carver, waar PAL-V ook die expertise van leent: het voertuig kantelt 'in' de bocht, als een motor, en moet zo ook bij hogere snelheden stevig op de weg liggen.