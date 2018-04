Europese dieselverkoop zakt in Overzicht: aandeel diesel per automerk

Het dieselthema blijft de gemoederen in Europa bezighouden. De brandstof raakt door dreigende milieuzones en andere maatregelen steeds meer uit de gratie, maar tegelijkertijd hebben autofabrikanten de brandstof nodig om de gemiddelde CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Dat belang is niet voor elke fabrikant even groot.

De gemiddelde CO2-uitstoot van nieuw verkochte auto's in Europa is in 2017 voor het eerst in jaren hoger uitgevallen dan in 2016. In Nederland is diezelfde trend gezien het inzakken van de plug-in-verkoop niet zo verwonderlijk, maar over heel Europa zorgt het wel voor de nodige opgetrokken wenkbrauwen. Ongetwijfeld speelt de populariteit van SUV's een rol in deze tendens. Diesel wordt hiermee steeds belangrijker om de doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot te halen. In 2021 moet de gemiddelde uitstoot van het aanbod van een merk onder de 95 gram per kilometer uitkomen, en juist zuinige diesels dragen in Europa in belangrijke mate bij aan het halen van dat doel.

Cijfers van Jato Dynamics laten glashelder zien welke automerken het meest afhankelijk zijn van de inmiddels zo 'gehate' brandstofsoort. Land Rover staat fier bovenaan, met een aandeel van 94 procent in de totale verkopen over 2017. Jeep volgt, Volvo staat met 78 procent op een opmerkelijke derde plek. Mercedes volgt met 67 procent, BMW zit op datzelfde aandeel, Audi komt uit op 59 procent en Peugeot en Renault zakken met 49 procent net onder de helft van de totale verkopen. Nissan doet het met 47 procent nog iets beter en heeft natuurlijk een stevige voet tussen de EV-deur als vluchtroute. Volkswagen maakt de top-10 compleet, met een dieselaandeel dat volgens Jato op 46 procent uitkomt. Ondertussen zakt de vraag naar diesels stevig in, meldt Automotive News. In 2017 werden er 7,9 procent minder dieselauto's verkocht dan in 2016, waarmee het totale marktaandeel van de brandstofsoort in Europa op 43,8 procent uitkwam. In 2011 was dat nog 54,9 procent. De grote onzekerheid rondom de toekomst van de zelfontbrander speelt een grote rol in de terugloop van de vraag. Met name Duitse consumenten weten niet of ze over enkele maanden of jaren nog hun woonplaats in mogen rijden, wat onder meer BMW en Volkswagen al dwong tot het geven van garanties op dit gebied.

Volgens voorspellingen van PA Consulting, eveneens boven water getoverd door Automotive News Europe, is Toyota de fabrikant die de beste papieren heeft om zijn CO2-doelstellingen voor 2021 te halen. Het jarenlange hybride-offensief van de Japanners werpt de komende jaren zijn vruchten af en met een dieselaandeel van niet meer dan 7 procent is Toyota niet bepaald afhankelijk van diesel als manier om de CO2-uitstoot terug te brengen. Renault-Nissan en Volvo liggen eveneens op koers om hun specifieke doelstelling te halen. Opmerkelijk is dat dat ook voor Jaguar Land Rover geldt, al komt dat vooral door de veel minder ambitieuze doelstelling voor deze kleinere fabrikant: 132 gram per kilometer. Alle andere fabrikanten halen de doelstelling volgens de analisten van PA op basis van de huidige voorspellingen niet, wat zal resulteren in boetes.