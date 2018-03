'De schoorsteen moet roken' Overeenkomst Volkswagen en Tesla voor diesels

Tesla gaat de Model 3 leveren met een plug-in hybride aandrijflijn die gebruiktmaakt van dieselmotoren uit de door Volkswagen teruggekochte voertuigen. Tesla hoopt hiermee het aantal Model 3-leveringen op korte termijn te kunnen verhogen.

Zoals bekend heeft Tesla grote problemen om het streefaantal van 5.000 exemplaren per week van de Model 3 te halen. In februari berichtte Bloomberg dat het nieuwe geautomatiseerde productiesysteem weliswaar functioneerde, maar nog vanuit Duitsland naar de Verenigde Staten moest worden gehaald. "Het geheel moet gedemonteerd worden en naar Gigafactory getransporteerd worden. Daar moet het weer worden opgebouwd en operationeel gemaakt", zo zei Tesla CEO Elon Musk destijds.

Nu blijkt dat Volkswagen bij de ontwikkeling van het systeem betrokken is geweest, om zo de inbouw van dieselmotoren bij de Model 3 mogelijk te maken. "De schoorsteen moet roken", liet de Tesla-topman weten. In maart daalde de waarde van het aandeel Tesla met 24,86 procent, waarmee het de slechtste maand is uit de geschiedenis van het bedrijf. De versnelde uitlevering van de Model 3 diesel plug-in moet de koersval een halt toeroepen. De motoren voor de nieuwe Model 3-variant zijn afkomstig uit de door Volkswagen teruggekochte auto's die nu met duizenden tegelijk staan opgeslagen op grote parkeerterreinen in de Verenigde Staten. Door de TDI's op deze manier een tweede leven te gunnen, slaan de betrokken partijen twee vliegen in één klap. Over de uitstoot hoeven we ons volgens de innovatieve Amerikanen geen zorgen te maken: de zogenaamde sjoemelsoftware bleek voor de knappe koppen in Silicon Valley "relatief eenvoudig" te verwijderen.

De eerste foto's van het model, dat naar verluidt 300d gaat heten, zijn inmiddels vrijgegeven. De Model 3 met diesel is te herkennen aan de dubbele uitlaatopeningen in de achterbumper, maar is verder op het oog identiek aan de elektrische variant. Tesla volgt met de nieuwe Model 3-versie het voorbeeld van Mercedes-Benz, dat ook een diesel plug-in hybride aandrijflijn gaat leveren. Door in te zetten op diesel in combinatie met plug-in techniek hoopt het merk de milieuvoordelen van de Model 3 grotendeels te kunnen waarborgen.

Parkeerterrein

Met de overeenkomst tussen Volkswagen en Tesla is het plan van de Duitsers om in de Californische woestijn bij Victorville nog eens 37 grote terreinen te huren van de baan. Op dit moment staan daar al ongeveer 300.000 dieselauto's geparkeerd.

De voertuigen zullen in fases en met ingang van volgende maand al door de nieuwe Tesla Semi, de elektrische vrachtwagen van het merk, naar de nabij gelegen Tesla Gigafactory 1 getransporteerd worden. De ritten zijn onderdeel van een testprogramma om de actieradius met belading te bevestigen. De afstand tussen het Volkswagen-terrein en de gigafactory is ongeveer 320 kilometer. Het opgegeven bereik van de Tesla Semi is zo'n 800 kilometer.