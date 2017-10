Slideshow

'Oude' benzineauto's mogen milieuzone Rotterdam in Tweede uitspraak ten faveure van oudjes

De Rotterdamse milieuzone, het blijft een pijnlijk onderwerp. Goed nieuws voor eigenaren van een benzineauto van vóór 1 juli 1992, deze auto's mogen namelijk niet uit de milieuzone geweerd worden.

Dat blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter in Rotterdam. In november 2015 besloot Rotterdam dat benzineauto's van voor 1 juli 1992 en diesels van voor 1 januari 2001 het gebied ten noorden van de Nieuwe Maas binnen de Ring niet meer in mochten. Een groep van veertien belanghebbenden stapte naar de rechter. De groep was van mening dat het gemeentebestuur onvoldoende rekening hield met de kleine groep (slechts 0,14 procent van het totale verkeer) eigenaren van een benzineauto van voor 1992. In juni dit jaar oordeelde de rechtbank dat benzineauto's van voor 1 juli 1992 niet langer geweerd mochten worden. Het gemeentebestuur besloot op 1 augustus dit jaar om de op leeftijd geraakte benzineauto's toch weer uit de milieuzone te weren.

In de nieuwe uitspraak van vandaag oordeelt de rechtbank dat het gemeentebestuur onjuist heeft gehandeld door opnieuw "een besluit met dezelfde strekking te nemen". Het gemeentebestuur dient zich aan dit besluit te houden. Voortaan mag je dus gewoon weer met een benzineauto van voor medio 1992 de Rotterdamse milieuzone in. Let wel: dieselauto's van voor 1 januari 2001 worden nog altijd geweerd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met Euro-labels.