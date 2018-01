Slideshow

Opvallers verkoop 2017 Frans maakt opmars

De autoverkoop kende een groei in 2017 en massaal bestelden Nederlanders de Renault Clio. Maar wat als we een vergrootglas leggen op de hele verkooplijst, wat valt er dan verder op?

Met enkele honderden verkochte modellen meer of minder kunnen we een lijst van populaire merken maken die dezelfde koers hebben gevaren als in 2016. Zo werden er 90 minder Audi's verkocht en eindigde de teller op 14.609. Ook Volvo trok nét iets minder kopers naar de dealer met 200 minder verkochte Volvo's. Mazda, Citroën, Dacia en Nissan wisten enkele procenten te plussen. Ook Seat, Mini, Mercedes-Benz en Ford kunnen aan deze lijst worden toegevoegd. Echt grote stijgers afgelopen jaar zijn Opel (+2.000), Peugeot (+3.000) en Toyota (+6.000). Bij Toyota speelt de nieuwe CH-R een hoofdrol met 4.502 verkochte exemplaren. Ook werden er 700 meer nieuwe Yarissen op kenteken gezet. Bij Peugeot werden er ruim vijfduizend meer 3008's verkocht in vergelijking met een jaar eerder. Reden daarvoor is de komst van een geheel nieuwe generatie in 2017.

Een ander merk wat procentueel sterk groeide is Alfa Romeo. Ruim 71% meer Alfa's reden er nieuw de showroom uit in 2017. Ruim 500 nieuwe Giulia's en de komst van de nieuwe Stelvio zijn de aanstichters van de groei. Kijken we naar een hoger segment, dan blijkt dat Ferrari 'slechts' 27 nieuwe exemplaren verkocht in vergelijking met 43 krachtpatsers een jaar daarvoor. Ook Morgan verkocht bijna de helft minder auto's: vijf in plaats van negen in 2016. Rolls-Royce trok net als een jaar eerder 14 klanten en Maserati groeide flink van 59 auto's in 2016 naar 90 in 2017. De iets gangbaardere merken Jaguar en Porsche stegen beide met ongeveer 300 nieuwe modellen naar 1.384 en 1.431 exemplaren.

Een ander merk wat opvallende cijfers wist te behalen is Tesla. Waar er in 2016 ruim tweeduizend modellen werden verkocht, groeide dat in 2017 tot 3.290 exemplaren. Vooral de Model X kende een grote groei: ruim drie keer zoveel klanten ontvingen de sleutel van hun elektrische MPV. Ook de Model S wist wederom meer klanten te trekken. In 2016 waren het er 1.685, afgelopen twaalf maanden 2.051.

Als laatste opvaller hebben we Volkswagen. Het merk wist wederom de meeste klanten te strikken voor een nieuwe auto, maar toch daalden de verkoopcijfers in vergelijking met 2016. Toen waren het 43.758 Volkswagens, in 2017 blijken dat nu 42.966 auto's te zijn. Mocht Renault volgend jaar wederom een groei doormaken zoals het afgelopen jaar (+5.000), dan wordt de Duitse koning na jaren van zijn troon gestoten.