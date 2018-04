Van blijvend belang Vooruitblik: nieuw in het C-segment

Met de volledig nieuwe Focus eist Ford niet alleen op deze eerdere pagina’s de aandacht op, ook in autoland staat de auto straks volop in de belangstelling. Dat betekent natuurlijk niet dat de Focus het gemakkelijk krijgt. Sterker nog, het compacte segment is enorm in beweging. Hoe ziet het reguliere, niet opgehoogde C-segment er straks uit?

Cross-overs vinden hun weg naar elk segment en dat dat heeft tot gevolg dat zulke hoogpotigen veelal naast reguliere hatchbacks en stationwagons van een vergelijkbaar formaat de showrooms bevolken. De Nissan Qashqai staat naast de Pulsar, de Peugeot 3008 naast de 308 en de T-Roc en Tiguan bieden in theorie een alternatief voor de Volkswagen Golf. Het belang van dergelijke modellen met 'conventionele' carrosserievormen blijkt wel uit de vernieuwingsgolf die het C-segment de komende tijd te wachten staat.

Modellenals de Honda Civic en de Hyundai i30 zijn nog tamelijk vers te noemen, maar moeten wat frisheid betreft nu al hun meerdere erkennen in al onthulde, maar nog te verschijnen modellen als de nieuwe Hyundai Ceed, de Mercedes-Benz A-klasse en de eveneens in volledig nieuwe gedaante gehesen Toyota Auris. Stuk voor stuk auto's die nog dit jaar op de markt komen. In juli 2019 slingert Volkswagen de productieband aan waarop de volledig nieuwe Golf zal worden gebouwd. Natuurlijk krijgt die Golf ook een nieuw Seat-broertje. De volgende Leon moet namelijk ook al in 2019 zijn debuut beleven. Skoda's Octavia moet het zeer waarschijnlijk nog een jaartje langer in zijn huidige gedaante doen. Terug naar Duitsland. Het lijkt er namelijk op dat zowel Audi als BMW binnen nu en een jaar op de proppen komt met vers bloed voor respectievelijk de A3 en de 1-serie. Die laatste maakt bij zijn generatiewissel overigens de overstap van achter- naar voorwielaandrijving. Het zijn met name de A3 en de 1-serie die op termijn te maken zullen krijgen met een volledig nieuwe Volvo V40, een auto die net als zijn hogere XC40-broertje op het CMA-platform komt te staan. Minder groot, maar toch zeer relevant nieuws heeft betrekking op de Opel Astra. De huidige generatie, de laatste met een echte GM-basis, wordt binnenkort op de snijtafel gelegd en kruipt binnen nu en een jaar in gefacelifte vorm van af.

We noemden zojuist al even de nieuwe Auris, maar die auto is niet de enige Japanner die staat de trappelen om het publiek te overtuigen van zijn kwaliteiten. Zo laat Mazda volgend jaar een nieuwe 3 los, een auto die beschikbaar komt met Mazda's innovatieve SkyActiv-X-techniek en die wordt getekend met de veelbelovende Kai Concept in het achterhoofd. Bergen nieuws in het C-segment dus. Of ook Alfa Romeo meewaait met de wind der vernieuwing en op korte termijn een nieuwe Giulietta op de markt brengt, is helaas nog altijd niet duidelijk.