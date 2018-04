De koning van tuning is niet meer Oprichter Brabus overleden

Donderdag is na een kort ziekbed de CEO en oprichter van Brabus, Bodo Buschmann, overleden. Buschmann werd 62 jaar.

Al als klein kind voelde de op 27 augustus 1955 geboren Bodo Buschmann benzine door zijn aderen stromen. Hij studeerde rechten en bedrijfskunde, maar al tijdens die studies, het was herfst 1977, begon hij in Bottrop zijn eigen bedrijf, Brabus, waarmee hij Mercedessen aanpakte. Aanvankelijk deed hij dat in een werkplaats achter het autobedrijf van zijn ouders, maar die was al gauw te klein. Brabus verhuisde naar het pand dat tot op heden in gebruik is als Brabus Werk 1.

Buschmanns kwaliteiten en vakmanschap bleven niet onopgemerkt en al gauw was hij een fenomeen in de tuningwereld. Met creaties als de Brabus 900 Rocket, die 370 km/h op de teller wist te zetten, veroverde Buschmann meedere noteringen in het Guiness Book of Records.

Als voorzitter van de door hemzelf opgerichte VDAT e.V., een vereniging van tuningbedrijven, probeerde Bodo Buschmann meer aanzien te veroveren voor het verschijnsel tuning.

Met het verscheiden van Bodo is het tijdperk Buschmann niet voorbij voor Brabus. Zijn zoon Constantin, tot op heden verantwoordelijk voor marketing en sales, neemt per direct de leiding over als CEO en heeft zich voorgenomen het levenswerk van zijn vader voort te zetten. Inclusief diens levensmotto: Arbeite nicht, um Geld zu verdienen, sondern um Spaß zu haben. Werk niet om geld te verdienen, maar om plezier te hebben.