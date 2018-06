Compacte alleskunner van dichtbij Opnieuw in beeld: Suzuki Jimny

Suzuki heeft weinig geluk met het onder de pet houden van de nieuwe Jimny. Vandaag is de auto wederom zonder plakkers in beeld verschenen.

In augustus vorig jaar konden we al de eerste afbeeldingen van de nieuwe Suzuki Jimny laten zien. Waar het toen nog ging om digitale platen was de auto onlangs voor het eerst ook in levenden lijve van veraf te zien. Nu is de volledig nieuwe Jimny ook van dichtbij in beeld gebracht.

De compacte alleskunner wordt stukken vierkanter dan het uitgaande model. Suzuki knipoogt met de 'dakgootjes' naar de bekende Jimny-voorganger Samurai. De Japanners lijken niet van plan om van de Jimny een softroader te maken. Met een ladderchassis, vierwielaandrijving en een korte wielbasis met de wielen op de hoeken belooft de Jimny weer een waar offroadbeultje te worden. Op de motorenlijst verwachten we moderne Suzuki-techniek in de vorm van de 1.2 en mogelijkerwijs zelfs de 1.0 BoosterJet.



Waar en wanneer Suzuki de nieuwe Jimny presenteert, is tot op heden niet helemaal helder. Lang lijkt de onthulling in elk geval niet meer op zich te laten wachten.