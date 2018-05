Met achterlichtbalk? Opnieuw in beeld: Porsche Macan facelift

Slideshow

Deze zomer wordt de Porsche Macan in gefacelifte vorm gepresenteerd. De auto kwam al eerder voorbij, maar dit vrolijk gekleurde exemplaar kunnen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Als het gaat om gecamoufleerde testmodellen is matzwarte en populaire kleur. Ook zien we veel psychedelische motiefjes in wit en zwart om de aandacht af te leiden, maar Porsche is in het geval van deze Macan voor een vrolijke groene kleur die nu niet op de lijst met standaardkleuren voor het model staat. Wellicht hebben we daarmee een eerste wijziging te pakken, al is bij Porsche tegen betaling natuurlijk alles mogelijk. Aan de voorzijde van de auto lijkt verder weinig te zien. Na een nadere inspectie blijkt de voorbumper van deze Macan Turbo toch echt anders dan nu het geval is. De 'rand' rond de buitenste luchtinlaten is nu geïntegreerd in de bumper, de mistlampen zijn verdwenen en in plaats daarvan is aan weerszijden een ledstrip aangebracht.

Interessanter is de achterzijde. Hier is nog wel camouflagemateriaal aangebracht, met name rond de achterlichten. Die lijken in eerste instantie op die van de huidige, maar dat is schijn. Het groene tape strekt zich uit over de volle breedte van de achterklep, wat in de richting van een doorlopende 'achterlichtbalk' in de stijl van onder meer de Panamera en de Cayenne wijst. Dit zal dan ook de meest in het oog springende wijziging zijn.

Natuurlijk zal ook het interieur van de Macan zijn gemoderniseerd als de gefacelifte variant wordt gepresenteerd, evenals het motoren-aanbod. Een nog krachtiger variant is daarbij niet onlogisch, want nu Mercedes een GLC 63 met maximaal 510 pk in de aanbieding heeft, komt de 440 pk sterke Macan Turbo met Performance Package er maar bekaaid vanaf. Ook auto's als de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio en de Jaguar F-Pace SVR zijn krachtiger.