Slideshow

Opnieuw in beeld: nieuwe Ford Focus Wagon Pakezel op de 'Ring

De huidige Focus loopt op zijn laatste benen en Ford werkt hard aan de ontwikkeling van een volledig nieuwe vierde generatie. Vandaag verschijnt de Wagon weer in beeld.

Het is alweer drie jaar geleden dat Ford de huidige Focus op de snijtafel legde en de jaren beginnen daarmee toch echt te tellen voor de derde generatie van Fords succesnummer. Ford heeft op de Nürburgring Nordschleife een testexemplaar van de nieuwe Focus Wagon losgelaten en we krijgen iets meer van de nieuwe lijnen te zijn.

Ford pompt de nieuwe Focus wat formaat betreft goed op. Dat betekent: meer ruimte voor de passagiers én een grotere bagageruimte. De huidige generatie slokt 490 tot 1.516 liter op, dus reken op een stevige dosis extra liters aan opbergruimte. Bij de in 2014 doorgevoerde facelift ruimde Ford het dashboard van de huidige Focus al op en die lijn wordt doorgezet in de nieuwe generatie. Ford geeft de werkplek een ontwerp mee dat sterke overeenkomsten vertoont met de cabine van de vorig jaar gepresenteerde nieuwe Fiesta. Boven op het dashboard is een display geplaatst en ook de vormgeving en de plaatsing van de ventilatieroosters komt overeen.

We verwachten dat de nieuwe Focus, die mogelijk ook als opgehoogde Active in de orderboeken wordt gezet, onder andere zal profiteren van de nieuwe 1,5-literdriecilinder die in de nieuwe Fiesta ST een plek krijgt. Waarschijnlijk komt het blok ook met minder dan 200 pk beschikbaar. In 2019 moet de nieuwe Focus in de showrooms van Ford te vinden zijn.