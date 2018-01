Slideshow

Opnieuw in beeld: Mercedes-Benz GLB-klasse Niches vullen

Niches zijn er om gevuld te worden. Mercedes-Benz heeft een plekje gevonden tussen de GLA- en GLC-klasse en het is deze ingepakte GLB-klasse die bijna klaar lijkt om dat gat op te vullen.

Het is de tweede keer dit jaar dat we bewijs zien van een volledig nieuwe modelserie voor Mercedes-Benz. Waar de op stapel staande GLB-klasse eerder al door de nacht kroop, is de nieuwe cross-over nu bij daglicht te zien.

De GLB-klasse zou je kunnen zien als een meer SUV-achtige, grotere broer van de toekomstige nieuwe GLA-klasse. Net als dat model deelt de GLB-klasse straks zijn technische basis met de nieuwe A- en B-klasse. Dat betekent dat deze GLB in de basis een voorwielaandrijver is. 4Matic-vierwielaandrijving zal optioneel leverbaar zijn. Opnieuw zien we dat de GLB-klasse in een relatief hoekige en daarmee robuust ogende vorm wordt gegoten.

De nieuwe A-klasse laat spoedig zijn gezicht zien. Het is niet ondenkbaar dat ook deze GLB-klasse, net als de nieuwe B-klasse, nog dit jaar op de markt verschijnt, al ligt een introductie in de eerste helft van volgend jaar meer voor de hand. We wachten af.