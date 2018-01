Slideshow

Opnieuw in beeld: BMW 2-serie Gran Coupé Nieuwe telg voor 2-serie

BMW lijkt voornemens te zijn om het leveringsgamma van de 2-serie op termijn uit de breiden met een nieuwe variant. Vandaag kunnen we voor de tweede keer foto's laten zien van wat een 2-serie Gran Coupé lijkt te zijn.

BMW lijkt met zijn compacte modelfamilie een ander pad te gaan bewandelen dan Mercedes-Benz. Waar dat merk uit Stuttgart een A-klasse Sedan én een opvolger van de CLA-klasse in ons deel van de wereld naast elkaar lijkt gaan te voeren, is het BMW die de 1-serie Sedan tot op heden heeft voorbehouden aan de Chinese markt. Wel komt de auto die onder deze plakkers schuilgaat sowieso onze kant op. Het lijkt te gaan om een sportieve, gestrekte variatie op het 2-serie Coupé thema, maar dan een met twee portieren extra.

Het is nog even de vraag welke techniek er onder de koets van deze nieuwe variant van de 2-serie familie is verstopt. BMW zet de volgende generatie van de 1-serie op het nieuwe UKL-platform, een basis waar ook de 2-serie Active- en Gran Tourer, X1 en X2 gebruik van maken. Precies, een platform dat in de basis voorwielaangedreven is. Of ook deze sportieve 2-serie-telg in de basis een voorwielaandrijver wordt, valt nog te bezien, maar de signalen wijzen er wel op. Natuurlijk zal xDrive-vierwielaandrijving mogelijk zijn. Een onthulling verwachten we niet voor eind van dit jaar.