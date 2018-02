Slideshow

Opnieuw grootste kwartaalverlies ooit voor Tesla Productie Model 3 blijft grootste probleem

Tesla heeft zijn verlies afgelopen kwartaal nog verder zien oplopen, nadat in het derde kwartaal al het grootste kwartaalverlies ooit in de boeken ging.

De fabrikant van elektrische auto's was opnieuw heel veel geld kwijt aan investeringen om de productie van zijn Model 3 op toeren te krijgen. Tesla leed een nettoverlies van dik 675 miljoen dollar (550 miljoen euro). Een kwartaal eerder kwam Tesla onder de streep al ruim 619 miljoen dollar tekort.

In het vierde kwartaal vorig jaar bedroeg het nettoverlies een dikke 121 miljoen dollar. De opbrengsten van Tesla gingen op jaarbasis wel vooruit, van 2,3 miljard naar 3,3 miljard dollar. Het zit Tesla al langer tegen bij de productie van de Model 3. Dat is de nieuwe auto die in juli is geïntroduceerd als de elektrische auto voor de massa. De autobouwer heeft klauwen met geld gestoken in allerlei robots, assemblagelijnen en andere zaken die nodig zijn voor de bouw.

Vooralsnog steekt de levering ervan echter nog schril af bij de andere, duurdere modellen. In oktober, november en december werden in totaal nog maar 1.550 exemplaren van de Model 3 gebouwd. Tesla zag zich in januari daarom al genoodzaakt de productiedoelstellingen nog verder voor zich uit te schuiven. Het bedrijf denkt nu niet eerder dan halverwege dit jaar vijfduizend wagens per week te kunnen afleveren van het type. In totaal leverde Tesla in het vierde kwartaal 29.870 voertuigen af.