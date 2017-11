Slideshow

Opnieuw gespot: facelift Mercedes-Benz C-klasse Ook in het 'Lang'!

De gefacelifte versie van de Mercedes-Benz C-klasse werd een jaar geleden voor het eerst gezien, maar is nog altijd niet gepresenteerd. Wel verliest de auto een deel van z’n camouflage.

In eerste instantie lijkt met name de auto die achter het hek staat geparkeerd (foto 2) interessant, want daarvan zijn slechts de verlichtingsunits afgeplakt. Dat betekent dat de voorbumper helemaal te zien is. Het onderdeel, in dit geval voorzien van de 'sportieve' grille met het grote logo en twee lamellen, is inderdaad anders van vorm dan exemplaren die nu leverbaar zijn. De vorm van de luchtinlaten doet denken aan de bumper van een auto met AMG-pakket, maar is minder uitgesproken sportief. Het lijkt er daarmee op dat de Avantgarde en de AMG-optiek dichter naar elkaar toe kruipen.

Dan is er de witte auto. Die is om te beginnen interessant omdat-ie over de traditionele Mercedes-grille beschikt. Het Exlusive-exterieur, zoals Mercedes de versie met deze neus noemt, zal de facelift dus overleden. Op de beelden is verder goed te zien dat de koplampen net anders worden ingedeeld, waarbij de ledstrip van de dagrijverlichting meer naar de rand van de unit is verplaatst. Misschien nog opmerkelijker dan de uiterlijke wijzigingen, is het feit dat het hier om een lange C-klasse gaat. De versie met lange wielbasis werd in 2014 gepresenteerd en is uiteraard voor de Chinese markt bedoeld. Toch rijdt de auto hier gewoon op Europees grondgebied rond. Of dat ook betekent dat de C-klasse L hier leverbaar wordt, kan Mercedes ons op dit moment nog niet vertellen.