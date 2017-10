Slideshow

Opgewaardeerde Mitsubishi ASX geprijsd Nieuwe details, nieuwe prijzen

Mitsubishi heeft zijn ASX op detailniveau gemoderniseerd. AutoWeek kan exclusief de prijzen van de vernieuwde cross-over melden.

In april dit jaar schoof Mitsubishi de ASX van modeljaar 2018 naar voren tijdens de New York International Auto Show. De in de Verenigde Staten Outlander Sport geheten Mitsubishi is nu ook op Nederlandse bodem gearriveerd. Wij hebben de prijzen.

Zoals bij een modeljaarupdate nagenoeg altijd het geval is, zijn de wijzigingen die Mitsubishi op de ASX doorvoert niet al te choquerend. De in de basis in 2010 op de markt verschenen ASX werd in 2015 grondig gefacelift en is nu dus op detailniveau aangepast. De meest actuele ASX is te herkennen aan in de voorbumper geplaatste leddagrijverlichting, een vernieuwde grille, een aangepaste achterbumper en een op de achterklep geplaatste chroomkleurige strip. Het optionele infotainmentsysteem is voortaan gekoppeld aan een groter, nu 7 inch metend scherm.

De vanafprijs van de vernieuwde ASX ligt op € 20.600. Voor dat geld krijg je de Entry-uitvoering. Hoger op de ladder staat de Bright+, die vanaf € 23.100 van eigenaar wisselt. Voor de Connect Pro vraagt de Nederlandse importeur € 25.400. Topmodel InStyle wisselt vanaf € 28.600 van eigenaar. In alle gevallen ligt de 117 pk en 154 Nm sterke 1,6-liter ClearTec-viercilinder in het vooronder.