Titan Warrior achterna Opgetuigde Nissan Navara naar Hannover

Slideshow

Vorige week liet Nissan middels een opmerkelijke teaserafbeeldingen weten dat het tijdens de IAA voor bedrijfsauto's in Hannover een nieuw studiemodel zou presenteren. Vandaag valt een en ander enigszins op z'n plek.

Nissan houdt wel van het universum en alles wat zich daar in de fictieve dan wel de echte wereld in afspeelt. Het merk kwam de afgelopen jaren diverse keren met aan Star Wars-gerelateerde showauto's op de proppen en de teaserfoto die het merk vorige week liet zien, suggereerde dat het merk ook voor de IAA voor bedrijfsauto's in Hannover iets dergelijks in petto had. Vandaag is een eerste afbeelding van de daadwerkelijke auto gepresenteerd.

We zien een Navara die vrij fanatiek is aangekleed. De pick-up staat op offroadbanden, draagt een bodykit die vooral extra zwart kunststof aan de koets van de auto toevoegd en is rondom voorzien van rode details. De nieuwe led-koplampunits zijn mogelijk exemplaren die we later op een gefacelifte Navara terug zullen zien. Achter de auto hangt een aanhanger die tevens wel opgewassen lijkt tegen ruige ondergronden. Het karretje is zelfs voorzien van uitschoofpootjes. De wijze waarop de Navara-koets is volgehangen doet enigszins denken aan de manier waarop het exterieur van de in 2017 gepresenteerde Titan Warrior Concept (foto 2).