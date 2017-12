Slideshow

Opgedoken: nieuwe Kia Cee'd Zonder plakkers in Zuid-Korea

De Hyundai i30 is vorig jaar aan nieuwe generatie geholpen en Kia is inmiddels al enige tijd druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe Cee'd. Dankzij Korean Car Blog is de auto in beeld verschenen. Zonder plakkers!

Goed, de foto's zijn niet bepaald van hoogwaardige kwaliteit, maar niet eerder kregen we zo'n goed beeld van wat we van de nieuwe Kia kunnen verwachten.

Net als bij de i30 het geval was zal ook de Kia Cee'd enigszins groeien, iets dat zo zijn gunstige effecten heeft op de interieurruimte. We verwachten dat de auto eerst als vijfdeurshatchback op de markt verschijnt. In een later stadium krijgt die variant gezelschap van een driedeurs Pro_Ceed én van een stationversie.

Op de motorenlijst verwachten we de 120 pk sterke 1.0 T-GDI tegen te komen. De atmosferische 1.6 GDI wordt vervangen door een 1.4 T-GDI, een blok dat ook in de i30 ligt. Met een beetje mazzel wordt autoland weer getrakteerd op een sportieve GT-smaak.

Leuk gegeven: onze illustrator zat bij het maken van een digitale vooruitblik op de nieuwe Cee'd behoorlijk in de buurt te zitten!