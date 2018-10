Jawel, hij is er nog Opfrisbeurt voor de Hyundai i40

De Hyundai i40 is bij velen waarschijnlijk van de harde schrijf verdwenen, maar hij is er nog! In ons land niet meer, maar elders in de Europese showrooms nog wel. De ruime stationwagon en sedan krijgen voor die landen nu een update van Hyundai.

De Koreaanse gigant wordt op cosmetisch vlak bijgestipt en krijgt een update van alle veiligheidsvoorzieningen. Daarnaast voldoen alle motoren nu aan de Euro 6d-normen. Aan de vernieuwde voorkant komen we nu Hyundais 'Cascading Grille' tegen voor een modern familiegezicht en nieuwe 18-inch wielen vinden hun weg naar de prijslijst. Voor de binnenkant voegt Hyundai twee kleuren toe: Merlot Red en een nieuwe combinatie van grijze en zwarte materialen. De i40 is voortaan voorzien van meer SmartSense veiligheidsvoorzieningen, waaronder Forward Collision-Avoidance Assist dat bestuurders waarschuwt en vervolgens helpt met remmen bij gevaarlijke situaties.

Met de WLTP-normen hijgend in de nek ging Hyundai aan de slag met de motoren voor de i40. De bekende 1.6 GDI-benzinemotor met 135 pk wordt voortaan bijgestaan door een vernieuwde 1,6-liter diesel met 115 of 136 pk. In Nederland is de huidige i40 niet meer leverbaar, dus deze bijgewerkte versie gaat naar alle waarschijnlijkheid aan ons neus voorbij. Hyundai Nederland laat op een later moment meer weten.