Opel's herstructureringsplan 'Pace!' gepresenteerd In 2024 is elke Opel geëlektrificeerd

Opel maakt de komende jaren een heftige transitie door. Vandaag is toekomstplan 'Pace!' uit de doeken gedaan en daarin staat hoe Opel binnen de PSA Group wordt gepositioneerd.

Toekomstplan Pace! beschrijft niet alleen hoe de PSA Group Opel gaat positioneren, maar tevens hoe het concern van het merk weer een gezond bedrijf wil maken. In 2020 moet het Opel weer winstgevend zijn en goed zijn voor een brutowinstmarge van 2 procent. In 2026 moet dat percentage al op 6 procent liggen. Om dat te bereiken moeten er stevige kosten bespaard worden en daar komt het onderwerp 'synergie met de PSA Group' om de hoek kijken.

De financiële voordelen die behaald moeten worden door Opel te verweven in de PSA Group, moeten in 2020 op 1,1 miljard euro liggen. In 2026 moet het synergievoordeel 1,7 miljard euro opleveren. Opel moet volgens zijn nieuwe eigenaren de CO2-koning van Europa worden. Om op dat vlak goed te scoren, moet van elke nieuwe Opel tegen 2024 een geëlektrificeerde uitvoering beschikbaar zijn. De brandstofmotoren verdwijnen overigens niet, maar de exemplaren van Opel zelf wel. Op termijn gaat Opel volledig over op motoren van de PSA Group. In 2020 moet Opel al vier modellen op de markt hebben waar ook geëlektrificeerde smaken van bestaan. De Grandland X komt er als plug-in hybride en van de volgende Corsa komt een volledig elektrische versie.

Uiteraard wil de PSA Group productiekosten besparen. In 2020 moeten de kosten per auto al teruggebracht zijn met 700 euro. Besparing moet onder andere gerealiseerd worden door te besparen op arbeidskosten én op het efficiënter inrichten van het productieproces.

Vanaf 2024 maken alle Opels gebruik van twee platforms van de PSA Group. Het CMP- en het EMP2-platform van het Franse concern zal ook voor Opels worden gebruikt. Het aantal platforms dat Opel gebruikt, wordt dus teruggebracht van momenteel 9 naar 2 in 2024. Zo komt een SUV op basis van het EMP2-platform in 2019 op de markt die in Eisenach gebouwd gaat worden. Mogelijk gaat dit om Opel's variant van de Peugeot 5008. Op datzelfde platform verschijnt ook een D-segmenter, een auto die in Rüsselsheim van de band zal lopen. Zoals gezegd zullen ook alle motoren en platformen bij PSA Group van de planken komen. Het aantal aandrijflijngroepen dat Opel gebruikt, wordt teruggebracht van momenteel 10 naar 4.

Het is nu officieel bekend dat de nieuwe generatie Corsa, die in 2019 verschijnt, op PSA's CMP-basis komt te staan. De nieuwe Combo zal volgend jaar al om de hoek komen kijken. Vervolgens komt elk jaar een nieuwe Opel op de markt.

Alle nieuwe Opel's worden in Rüsselsheim ontwikkeld, een locatie die omgetoverd wordt tot een soort kenniscentrum voor de gehele PSA Group. Het gehele concern zal met name profiteren van Opel's kennis op het gebied van brandstofceltechniek, autonoom rijden en veiligheidssystemen.

Om hogere verkoopcijfers te realiseren, zal Opel tegen 2022 meer dan 20 nieuwe markten betreden. Ook in de bestelwagenwereld worden nieuwe modellen op voor Opel nieuwe markten gebracht. In 2020 wil Opel 25 procent meer bedrijfswagens hebben verkocht dan in 2017.

De hoofdzaken: