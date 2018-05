Nog vier stuks te koop Opel zwaait Cascada uit

Slideshow

Een heel grote verrassing is het wellicht niet, maar Opel trekt de stekker uit de verkoop van de Cascada. De cabriolet, die was gebaseerd op de vorige Astra, heeft het nog lang volgehouden, maar nu valt dan toch echt het doek.

Wie al een tijd zit te twijfelen over de aankoop van een nieuwe Cascada moet snel zijn. Via de officiële kanalen biedt Opel nog vier exemplaren van de cabriolet aan. Met die vier verkochte modellen opgeteld strandt de totale verkoop van de Cascada in ons land op een totaal van 534 exemplaren. Zijn debuutjaar was gelijk het beste, want in 2013 noteerde Opel een verkoop van 155 stuks. Daarna ging het bergafwaarts, met als logisch dieptepunt dit jaar, met een totaal van 15 verkochte auto's. Volgens de woordvoerder van Opel staakte de importeur de import van het model eind april. De vier exemplaren die nog op de landelijke site van het merk staan, zijn de laatste modellen. Opvallend is dat Cascada na de Speedster (187 stuks) en de GT (230 stuks) de minst verkochte Opel is sinds 1982. De Astra staat boven aan de lijst met een totale verkoop van 463.806 exemplaren. De Corsa (417.461) en Kadett 404.040) vullen de top-drie aan.

Alle vier de modellen zijn in Innovation-uitvoering uitgerust met een 1,4-liter turbo-benzineblok onder de kap. De koper van één van de laatste Cascada's heeft daarmee 140 pk tot zijn beschikking. De prijzen beginnen bij € 39.601 en lopen op tot € 43.044. Over de komst van een eventuele opvolger wilde Opel Nederland niets kwijt. Waarschijnlijk komt die er niet. Die trend zien we ook bij vergelijkbare andere merken, zoals Renault, Peugeot en Ford. Daarvan verdwenen bij de komst van de nieuwste generatie C-segmenters ook geen cabriolets meer van de Mégane, 308 en Focus. Het lijkt er dus op dat Opel met het afscheid van de Cascada ook de cabriolet als carrosserievorm uitzwaait.