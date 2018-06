Doek valt door WLTP-cyclus Opel zet streep door benzineversie Insignia GSi

Dat de komende veranderingen rondom de WLTP-cyclus voor wat opschudding in autoland zouden zorgen, zagen we aankomen. Bij Opel is er een nieuw slachtoffer gevallen: de Insignia verliest de 2.0 BiTurbo-benzinemotor. De net geïntroduceerde GSi-versie is enkel nog met een dieselmotor leverbaar.

Wie in de afgelopen vijf maanden bij de Opel-dealer een Opel Insginia GSi met benzinemotor ophaalde, heeft wellicht een toekomstige klassieker in handen. De variant is namelijk ten onder gegaan na de laatste metingen rondom de Euro 6d Temp-emissienormen. De 260 pk sterke Insignia haalde een topsnelheid van 250 km/h en deed over een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h 7,2 seconden. De motor heeft sinds deze week echter de prijslijsten verlaten. Ook elders in Europa, zoals in Duitsland, zwaait Opel de 2.0-benzinemotor uit. Dat betekent dat een Insignia met GSi-labels enkel nog leverbaar is met de 2.0-biturbo-dieselmotor met 210 pk in het vooronder. De Nederlandse prijzen voor deze auto beginnen bij € 72.999. De motor was ook beschikbaar voor reguliere Insignia's, waardoor de sterkste benzinemotor voor de hatchback en stationwagon nu de 1.5 Turbo met 160 pk is.

Naast de GSi levert ook de hogere Country Tourer aandrijflijnen in: alle benzinemotoren voor deze variant zijn geschapt. Waar de Country Tourer voorheen beschikbaar was met een 1,5-liter benzinemotor die 140 of 165 pk of dezelfde 2.0 benzinemotor uit de GSi, staan er nu nog twee dieselmotoren in de prijslijsten. De 170 pk sterke variant verlaat de showroom na een minimale investering van € 49.849. Gisteren bleek al dat de prijs van een kleine Karl flink steeg. Of er in de toekomst een benzineversie met het GSi-label terugkomt, maar dan met PSA-techniek onder de motorkap, kon Opel niet bevestigen.