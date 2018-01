Slideshow

Opel versterkt positie in Noord-Afrika Meer dealers in Marokko en Tunesië

Opel is van oudsher vooral in Europa actief, maar wil de kansen nu spreiden door zijn producten ook elders te gaan aanbieden. De eerste stappen worden in Noord-Afrika gezet.

Opel stelt namelijk nieuwe importeurs aan in Marokko en Tunesië. In Marokko gaat het merk een samenwerking aan met de Auto Hall Group, een bedrijf dat zich nu al tot de grootste autodealers van het land mag rekenen. In 2023 wil Opel een marktaandeel hebben van vijf procent in het land, dat zich de op één na grootste automarkt van Afrika mag noemen. In 2017 gingen er in totaal 169.000 auto's over de toonbank, wat een groei van 25 procent in slechts 2 jaar tijd betekent. Met onder meer Peugeot doet PSA al goede zaken in Marokko, al kan het merk er niet tippen aan het succes van concurrent Renault en (vooral) diens budget-afdeling Dacia. In eerste instantie zullen tien Marokkaanse dealers zich volledig gaan toeleggen op Opel. Opel was overigens al wel actief in dit land, zoals de onvermoeibare Rekord-taxi op de foto op prachtige wijze aantoont.

In Tunesië wordt samenwerkt met Stafim, een bedrijf dat al verantwoordelijk is voor de distributie van Peugeots in het land. Vanaf april 2018 voegt Stafim Opel aan z'n line-up toe. Hier begint het merk met vier dealers, waarvan twee in de hoofdstad Tunis.

Opel benadrukt dat het blijft uitbreiden en voorspelt dus vast dat soortgelijke aankondigingen zullen volgen. De expansiedrift is onderdeel van het plan 'PACE', dat in november werd gepresenteerd. Voor 2022 wil Opel maar liefst twintig nieuwe markten betreden.