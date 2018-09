Slecht nieuws voor de thuisbasis 'Opel-productie Rüsselsheim teruggeschroefd"

Het Duitse Handelsblatt meldt dat Opels fabriek in thuisbasis Rüsselsheim de productie wederom terugschroeft. De vestiging zou van 42 naar 35 auto's per uur gaan.

De verlaging zou volgen op een eerdere terugschroefsessie aan het einde van de zomervakantie, toen de productie per uur werd gereduceerd van 55 naar de huidige 42 auto's per uur.

Bovendien staan er volgens Handelsblatt tussen 1 en 29 oktober 7 dagen ingepland waarop de productie helemaal wordt stilgelegd. Eerder opgebouwde overuren van medewerkers zullen volgens de bronnen van de krant voor deze dagen worden ingezet. Dat 'van de krant' is belangrijk, want Opel zelf zou slechts als commentaar hebben gegeven dat de productie in de verschillende fabrieken nu eenmaal regelmatig aan de omstandigheden wordt aangepast.

Als de productie in de fabriek in Rüsselsheim inderdaad stevig is teruggeschroefd, is dat overigens niet zo gek, want in deze faciliteit worden de Insignia en de Zafira Tourer gebouwd. Beide auto's opereren in segmenten waarin de aantallen voor alle fabrikanten teruglopen, veelal als gevolg van de populariteit van SUV's. De Zafira is bovendien al aardig op leeftijd geraakt, wat eerder aanleiding was voor direct ontkrachte geruchten over een definitieve productiestop.

Beide auto's zijn nog producten uit de koker van GM, dat Opel in 2017 heeft verkocht aan PSA. Sindsdien lijkt het Opel aardig voor de wind te gaan en is er naar verluidt zelfs winst gemaakt, al kwam PSA wel snel tot de conclusie dat z'n eigen fabrieken efficiënter werken dan die van Opel. De medewerkers in Rüsselsheim hoeven zich echter geen zorgen te maken: Opels hoofdkantoor gaat niet verhuizen en ook de fabriek blijft gewoon bestaan.