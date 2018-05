1.4 Turbo van de lijst Opel met bezem door Zafira-gamma

Opel heeft het leveringsgamma van de Zafira aangepast. De geblazen 1.4 Turbo is niet meer leverbaar.

Tot voor kort was de Opel Zafira op benzinevlak leverbaar met een 1.4 Turbo die in twee smaken te krijgen was: met 120 pk en met 140 pk. Die twee versies zijn van de prijslijst gehaald, zo blijkt uit een duik van AutoWeek in de Opel-prijslijsten. Ook de 1.6 CNG Turbo is vanaf heden niet meer op de lijst te vinden. De 1.6 Turbo is de enige benzinemotor die Opel nog in de Zafira levert. Waar die 1.6 voorheen alleen met 200 pk leverbaar was, staat hij nu als 136 pk en als 170 pk sterke variant op de bestellijst.

Dieselen kan nog altijd met de 134 pk sterke 1.6 CDTI en met de 180 pk sterke 2.0 CDTI.

Prijzen Opel Zafira

Motor Transmissie Uitvoering Prijs €) 1.6 Turbo 136 pk handgeschakelde zesbak Online Edition 36.999 1.6 Turbo 136 pk zestrapsautomaat Online Edition 42.099 1.6 Turbo 170 pk handgeschakelde zesbak Online Edition 37.499 1.6 CDTi 134 pk handgeschakelde zesbak Online Edition 38.499 1.6 CDTi 170 pk handgeschakelde zesbak Online Edition 42.499 2.0 CDTi 170 pk zestrapsautomaat Online Edition 57.949