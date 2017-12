Slideshow

Opel Insignia Sports Tourer voor Duitse taximarkt Lekker herkenbaar

De Opel Insignia Sports Tourer is in Duitsland nu ook als kant-en-klare taxi te bestellen. Met zijn typische lakkleur is de ruime station in ieder geval direct herkenbaar als taxi.

Taxibedrijven die 1.790 euro inleggen bovenop de basisprijs van een Insignia Sports Tourer, krijgen van de Duitse Opel-tak een auto afgeleverd die klaar is voor duizenden kilometers taxiwerk.

De Insignia Sports Tourer krijgt voor dat bedrag onder andere een taxi-alarmsysteem, aansluitmogelijkheden voor een taximeter en een verlicht bord op het dak, beschermfolie op de dorpels en de achterbumper en wordt in de kenmerkende taxikleur gespoten. Stoel- en vloerverwarming is overigens standaard aanwezig, hetzelfde geldt voor een infotainmentsysteem dat Apple CarPlay en Android Auto ondersteunt. Optioneel levert Opel een taximeter die in de binnenspiegel is geïntegreerd.