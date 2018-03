Slideshow

Opel gaat Grandland X bouwen in Namibië Peugeot volgt

Na de overname door PSA presenteerde Opel rap een herstructureringsplan, waarin duidelijk werd dat het Duitse merk zijn activiteiten in het buitenland steeds verder wil uitbreiden. Na Noord-Afrika is nu het zuiden van dit continent aan de beurt: Opel gaat de Grandland X assembleren in Namibië. Zustermodel Peugeot 3008 volgt.

Opel gaat aan de slag in een nieuwe fabriek van PSA in Walvisbaai, de stad met de belangrijkste zeehaven van Namibië. De Grandland X zal aanvankelijk als 'bouwpakket' naar Afrika worden gestuurd, maar later krijgt de fabriek meer werkzaamheden toebedeeld. De assemblage van Opels grootste SUV moet in de tweede helft van 2018 van start gaan. Later volgen er andere modellen en zal ook Peugeot aan de slag gaan in Walvisbaai. De 3008 en 5008 zijn onderhuids gelijk aan de Grandland X en worden door verschillende Afrikaanse media dan ook al afgeschilderd als kandidaten. In 2020 moeten er jaarlijks 5.000 auto's van de band rollen in Namibië.

De auto's die in Namibië in elkaar worden geschroefd, zijn uiteraard bedoeld voor de Amerikaanse markt. Het naburige Zuid-Afrika is daar een belangrijk voorbeeld van en kreeg onlangs een nieuwe Opel-importeur toebedeeld. Ook Marokko en Tunesië kregen een nieuwe 'verdeler'. Met ingang van de periode tussen 2020 en 2030 wil Opel 10 procent van zijn afzet buiten Europa realiseren. Daarvoor wordt de organisatie in 15 bestaande exportmarkten tegen het licht gehouden en boort Opel voor 2022 20 nieuwe markten aan.