Niet voor ons, wel lekker Opel Corsa GSi is tweede herboren GSi

In maart dit jaar kregen we de Opel Corsa GSi al te zien. We weten nu ook wat de lauwwarme hatchback aandrijft.

Met de Insignia GSi bracht Opel het GSi-label na zo'n 7 jaar afwezigheid terug. Met deze Corsa GSi maakt Opel de cirkel min of meer weer rond. De laatste GSi die op de Nederlandse markt leverbaar was, was immers ook een Corsa: de 1.6 Turbo GSi die in 2010 van de markt verdween. Om het slechte nieuws maar snel te bespreken: deze nieuwe Corsa GSi komt niet naar ons land. Het Nederlandse belastingklimmat (lees: de bpm) zou de auto onverkoopbaar duur maken.

De Corsa GSi krijgt dezelfde motor mee als de Corsa S, een medio vorig jaar in Duitsland geïntroduceerde variant. Dat betekent dat ook in de nieuwe Corsa GSi een 150 pk en 220 Nm sterke geblazen 1.4 goed is voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 8,9 seconden. Ook de tussensprint van 80 km/h naar 120 km/h in de vijfde versnelling in 9,9 tellen komt overeen met die van de Corsa S. Schakelen gaat middels een handgeschakelde zesbak waarbij het tweede en derde verzet korte verhoudingen hebben.

Waar de Corsa S het naast met zijn 150 pk sterke turbomotor moest doen met puur optische aankleding, is de GSi een tandje sportiever ingesteld. De compacte Duitser krijgt namelijk het sportonderstel van de niet meer leverbare Corsa OPC mee en ook de remmen, compleet met rode klauwen, lijken van deze voormalige topversie afkomstig. Vanbuiten onderscheidt de Corsa GSi zich met zijn van een horizontale gleuf voorziene motorkap, zijn achterspoiler en het duidelijk sportiever ogende bumperwerk. In het interieur monteert Opel, optioneel, Recaro-sportstoelen. Het met leer beklede sportstuur, de met hetzelfde materiaal omhulde pookknop en de aluminium pedalen zijn wel standaard.