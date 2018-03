Gaat aan onze neus voorbij Opel Corsa GSi in beeld

Zijn komst is al even bekend, maar nu zijn er voor het eerst beelden vrijgegeven van de nieuwe Opel Corsa GSi. De hete variant van de kleine Duitser gaat echter aan onze neus voorbij, want de importeur haalt hem niet naar Nederland toe.

Het kan en mag gezegd worden: de Corsa gaat al even mee. Hoewel de huidige generatie nog geen drie jaar rondrijdt, deelt deze veel genen met de vorige generatie Corsa die in 2006 gepresenteerd werd. Het einde is dan ook in zicht, want volgend jaar verschijnt de geheel nieuwe Corsa. Die komt voor het eerst onder de vleugels van het nieuwe moederbedrijf PSA tot stand. Om het hoofdstuk van de Corsa E met een knaller af te sluiten, dompelen Opel en Vauxhall hem op de valreep nog onder in het GSi-sausje.

Aan de buitenkant van de Corsa GSi zien we een stoerder uiterlijk met grote luchthappers in de bumper en onderaan de motorkap, carbonlelementen, achterspoiler en speciale wielen. Binnenin monteren Opel en Vauxhall Recaro-stoelen en een sportstuur. Over motorische aanpassingen is verder nog niks bekend.

De Corsa is de tweede nieuwe Opel waar het aloude label op verschijnt. De Insignia kreeg namelijk eerder de primeur als eerste moderne auto van het merk met de drie letters op de kont. Opel gaf tijdens de introductie van de Insignia GSI aan dat het GSi-label een op zichzelf staande naam wordt, onder de sterke OPC's van het merk.

De Corsa GSi is echter een feestje waar wij niet voor worden uitgenodigd. De importeur liet ons namelijk eerder weten dat het door het Nederlandse belastingklimaat vrijwel onmogelijk is om de auto concurrerend te prijzen. Door de BPM zou de auto dus simpelweg te duur worden. Iets wat de Insignia GSi tevens niet weerhield om wél naar ons land te komen. Het prijskaartje valt dan ook flink hoger uit dan voor andere Insignia's: €64.999.