Onthulling bestelversie nadert Opel Combo deze winter naar Nederland

Gisteren zette de Opel Combo voor de eerste keer voet aan in Nederlandse wal en presenteerde Opel het model voor de eerste keer in ons land. We weten nu wanneer hij definitief bij de Nederlandse dealers staat.

Vanaf deze zomer kunnen geïnteresseerden een order bij Opel plaatsen voor de Combo Tour. De personenversie van de ludospace arriveert vervolgens in het vierde kwartaal van dit jaar bij de dealers. Voor Opel is het de eerste bestelbus die hetonder de vleugels van moederbedrijf PSA presenteert. Waar de huidige Combo zijn genen met de Fiat Doblò deelt, staat de nieuwe Combo op PSA's EMP2-platform en vormt hij een drieling met de Citroën Berlingo en Peugeot Rifter (voorheen Partner).

Naast de Tour volgt er snel een bestelversie van de Opel. Deze zal net als de personenversie in normale of verlengde vorm verschijnen. Of er een geëlektrificeerde Combo komt, laat Opel vooralsnog in het midden. "In 2020 begint ons elektrische offensief bij Opel Bedrijfswagens." Het merk begint eerst met een rits elektrische personenauto's. Volgend jaar verschijnt de plug-inhybirde van de Grandland X en de volledig elektrische Opel Corsa. Deze staan op hetzelfde platform als de Combo, dus de mogelijkheid voor een geëlektrificeerde Combo bestaat. Daarnaast laat Opel weten dat ze binnen vijf jaar van elk model een geëlektrificeerde variant willen hebben.

Of de zevenpersoons-Combo niet in het vaarwater van de Zafira komt? "Nee, ze passen wel naast elkaar. De prijzen voor de Combo vallen waarschijnlijker iets lager uit door een gunstigere CO2-uitstoot." Die prijzen zijn voor nu nog onbekend, maar worden rond juni gecommuniceerd. Omstreeks die tijd volgt ook de presentatie van de bestel-Combo.