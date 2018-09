Standaard of als 'Lengte 2'-versie Opel Combo Bestel nu ook geprijsd

De prijslijst van de nieuwe Opel Combo is compleet, want vanaf nu staan ook de bedragen die zakelijke rijders voor de bestellers op grijs kenteken kwijt zijn in de lijst opgesteld. Een Combo als bedrijfsauto rijd je vanaf € 13.599.

Voor die ruim 13 mille biedt Opel de standaardversie met een lengte van 4,4 meter in de Selection-uitvoering. Onder de motorkap van de besteller vinden we een 1,6-liter dieselmotor met een vermogen van 75 pk. De Combo is er ook met een maatje meer, want de 'Lengte 2'-versie is een stukje groter met een lengte van 4,75 meter. Het laadvolume loopt dan op tot 3,9 kubieke meter. Het maximum toelaatbare laadgewicht bedraagt 1.000 kg, de laadlengte is maximaal 2,13 m. De prijzen voor de verlengde Combo beginnen bij € 15.899 (exclusief btw en bpm).

In het Selection-smaakje is de Combo onder andere voorzien van een radio met Bluetooth-aansluitingsmogelijkheden, elektrisch bedienbare ramen en een schuifdeur zonder raam aan de rechterkant. Een stapje hoger staat de Edition in de prijslijst met standaard airconditioning en cruisecontrol. De Innovation is de meest luxueuze Combo met een 8-inch touchscreen met infotainment, Lane Keep Assist, led-dagrijverlichting en parkeersensoren op de achterbumper. De 1.6 is leverbaar met 75 of 100 pk, waarbij alleen de sterkste als krachtbon voor de verlengde Combo kan dienen. Naast de 1,6-liter dieselmotor is er ook een krachtiger 1,5-liter dieselkrachtbron met 130 pk leverbaar. Aan dit blok koppelt Opel een handgeschakelde zesbak of een achttrapsautomaat.

Instappen met de sterkere diesel kan vanaf € 16.099 als Combo Selection. De verlengde variant met de 1,5-liter dieselmotor verlaat de showroom na een minimale investering van € 17.399. De standaard Combo als Edition kost minimaal € 14.899, de meest luxe Innovation € 17.899. De Combo Bestel beleeft volgende week tijdens de IAA voor bedrijfsauto's voor Hannover zijn werelddebuut. De orderboeken zijn per direct geopend. Prijzen voor de personen Tour-versie beginnen bij € 28.327.

Combo L1H1 Selection 1.6 (75 pk) € 13.599 Combo L1H1 Selection 1.5 (131 pk) € 16.099 Combo L2H1 Selection 1.6 (100 pk) € 15.899 Combo L2H1 Selection 1.5 (131 pk) € 17.399 Combo L1H1 Edition 1.6 (75 pk) € 14.899 Combo L1H1 Edition 1.5 (131 pk) € 17.399 Combo L2H1 Edition 1.6 (100 pk) € 17.099 Combo L2H1 Edition 1.5 (131 pk) € 18.599 Combo L1H1 Innovation 1.6 (100 pk) € 17.899 Combo L1H1 Innovation 1.5 (131 pk) € 21.299 Combo L2H1 Innovation 1.6 (100 pk) € 19.099 Combo L2H1 Innovation 1.5 (131 pk) € 20.599