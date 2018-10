Geen opvolger voor Adam, Karl en Cascada Opel belicht 'acht nieuwkomers voor 2020'

Gisteren liet Opel weten dat het tegen 2020 acht nieuwe of vernieuwde modellen in zijn portfolio heeft zitten. Vandaag wordt daar meer over bekend.

Opel plaatste gisteren een teaservideo op zijn sociale kanalen waarmee het merk opnieuw liet weten dat het op termijn met een volledig elektrische versie van de Corsa op de proppen komt. In totaal moet autoland rond 2021 kennis gemaakt hebben met acht nieuwe of vernieuwde modellen. Het merk laat ook weten dat die volledig nieuwe Corsa, die dan is geschoeid op Franse (e)CMP-leest, volgend jaar al wordt gepresenteerd. De volledig elektrische versie volgt zoals we al wisten een jaar later maar zal vanaf de zomer van 2019 al te bestellen zijn.

In 2020 dient niet alleen de elektrische Corsa, maar ook een compleet nieuwe Mokka X zich aan. Die auto blijft een cross-over die wat positionering betreft tussen de Crossland X en de Grandland X staat. We mikken erop dat de Opel GT X Experimental Concept die eerder dit jaar werd gepresenteerd min of meer vooruitblikt op het uiterlijk van deze nieuwe Mokka X. Van die Mokka X verwacht Opel overigens veel. De auto moet het volgens het merk een grote rol spelen in het laten toenemen van het verkoopaandeel van cross-overs 2021 hebben laten toenemen van 25 naar 40 procent. Opel laat verder weten dat de nieuwe Vivaro al volgend jaar op de markt komt, een bestelbus die een jaar later ook als EV beschikbaar moet komen.

Meer modellen op komst? Zeker. Opel komt nog met een plug-in hybride variant van de Grandland X en heeft nog een gefacelift Insignia op de rol staan. Of ook de Astra nog wordt gefacelift, valt nog te bezien. Het is niet ondenkbaar dat Opel die auto zo snel mogelijk kennis laat maken met de EMP2-techniek van PSA om kosten te besparen. In zijn toekomststrategie Pace! liet Opel al weten dat het eind 2020 vier geëlektrificeerde versies op zijn prijslijst heeft staan. Vanaf 2024 moet van elke Opel een geëlektrificeerde variant leverbaar zijn.

Tot zover het goede nieuws, maar helaas is er ook slecht nieuws. Opel meldt dat de Adam, Karl en Cascada geen opvolger krijgen en eind 2019 moeten ze allemaal al afscheid genomen hebben van autoland. Dat de Cascada zou verdwijnen, dat wisten we al. Dat ook de Adam geen opvolger krijgt, is enigszins logisch te noemen gezien het niet al te grote succes van die hippe vogel. Dat de Karl niet meer wordt vernieuwd, is opmerkelijk. De compacte stadsauto scoort namelijk helemaal niet slecht in de verkoopstatistieken. De basis van die auto is echter helemaal General Motors, een concern waar Opel afscheid van heeft moeten nemen. Het ligt in de lijn der verwachting dat Opel op termijn een Karl-opvolger aan zijn line-up toevoegt die gebaseerd is op de volgende generatie van de Peugeot 108, Citroën en Toyota Aygo.